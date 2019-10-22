Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları SOÇİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi.

22.10.2019 20:50

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları SOÇİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi. Putin ve Erdoğan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA
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