Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları SOÇİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları SOÇİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi. Putin ve Erdoğan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.