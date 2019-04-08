Erdoğan-Putin Ortak Basın Toplantısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ekonomi ve bölgesel güvenlik konusunda bütün zorluklara rağmen oldukça verimli bir iş birliği yürütüldüğünü belirterek, "Türkiye ile birlikte milli paralarla ticaret dahil, ekonomik bağımsızlığımızı temin etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen 8. Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ÜDİK kapsamında iki ülke ilişkilerine dair çok sayıda konuyu derinlemesine istişare ettiklerini belirten Putin, "Görüşmelerimizde ikili ekonomik ilişkilerimizi ayrıca değerlendirdik. Türkiye ve Rusya yatırım fonları arasında da bugün 1 milyar dolarlık ortak yatırım fonu oluşturuldu." ifadesini kullandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmaların devam ettiğini aktaran Putin, "Projede ilk ünitenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında 2023'te devreye alınmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin de planlandığı şekilde devam ettiğini vurgulayan Putin, "Projede deniz kısmı ile kara kısmının kaynak çalışmaları tamamlandı. Türk tüketiciler yıl sonuna kadar buradan doğal gaz alabilecekler. Daha sonrasında da Rus gazının Avrupa'ya gönderilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Türkiye ve Rusya arasında S-400 dahil olmak üzere askeri-teknik alanda da iş birliğinin arttığına işaret ederek, "Türkiye ile ekonomi ve bölgesel güvenlik konusunda bütün zorluklara rağmen oldukça verimli bir iş birliği yürütüyoruz. Kültürel ve beşeri alanlardaki iş birliğimizi de ele aldık. Türkiye, Rus turistlerin gözdesi haline gelmiş durumda. Türkiye'nin Rus vatandaşları için sağladığı güvenli tatil imkanı bu alandaki gelişmelere önemli katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Türk vatandaşlarına yönelik uyguladığı vize konusunun da ÜDİK kapsamında ele alındığını belirten Putin, "Tır şoförlerinin yanı sıra, hizmet pasaportuna sahip vatandaşların da vizesiz rejimden faydalanması kararını aldık." dedi.

- Suriye

Suriye'de iş birliğinin büyük önem arz ettiğini anlatan Putin, "Türkiye, Rusya ve İran, Astana formatı çerçevesinde hep beraber iş birliğine devam edecekler. Önemli olan sahadaki duruma yoğunlaşmak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun 2254 sayılı kararı çerçevesinde siyasi süreci aktif hale getirmektir. Anayasa komitesinin faaliyetlerine başlamasına katkı sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Konuşmasında, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'e ilişkin varılan "Soçi mutabakatına" da değinen Putin, şunları kaydetti:

"İdlib'in istikrara kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Burada terörün kökünü kurutmamız gerekiyor. Soçi'deki bütün anlaştıklarımızı hayata geçiremedik. Ama bu sorun çözülür. Daha önce iki ülke savunma bakanları görüşmelerinde bu konuyu istişare etmişti. Bu konuda bir ilerleme kesinlikle söz konusu. Bütün terör merkezlerinin tasfiye edilmesi gerekiyor. Barışçıl sürecinin sağlanması için bütün sorunları birlikte çözmemiz gerek."

- Ekonomik ilişkiler

Rusya ve Türkiye arasındaki ticaretin daha dengeli olması için çalıştıklarını aktaran Putin, "Ancak ticaretimizin bütün alanlarında durumun Rusya'nın lehine olduğuna söylemek yanlış olur. Doğal gaz konusunda, fiyatlar Gazprom'un kendi iradesi dışında, piyasa şartları doğrultusunda oluşuyor. Rusya her zaman fiyat ve hacim konusunda tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor. Bu da Türkiye ekonomisini geliştirmek açısından sağlam temeller oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Putin, Türkiye ve Rusya'nın, ekonomik bağımsızlıklarını temin etmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Ödemelerimizde milli paraların daha fazla kullanılması gündeme geldi. İkili ekonomik ilişkilerimizin daha da katkı sağlayacaktır. İki ülkenin sosyal yaşamına da daha fazla katkı sağlayacaktır. Türkiye ile birlikte milli paralarla ticaret dahil, ekonomik bağımsızlığımızı temin etmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA