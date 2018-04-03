Erdoğan-Putin Ortak Basın Toplantısı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye ile olan ilişkilerimizde bu tür provokatif unsurlar hiçbir şekilde yoktur. Bizim Türkiye ile olan ilişkilerimiz son derece yapıcı ve verimli. Türkiye bizim farklı açıdan güvenli ve olumlu bir ortağımız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi.Basın toplantısında sorulan bir soruya cevap veren Putin, "Türkiye ile olan ilişkilerimizde bu tür provokatif unsurlar hiçbir şekilde yoktur. Bizim Türkiye ile olan ilişkilerimiz son derece yapıcı ve verimli. Biz bu yapıcı yaklaşımın meyvelerini ticaret ilişkilerimizde görüyoruz. Türk Akımı gibi, Akkuyu gibi, bu tür projelerde önemli bir ilerleme kaydedilmektedir. Türkiye bizim farklı açıdan güvenli ve olumlu bir ortağımız. Bölgesel ve uluslararası sorunların çözümü için birlikte çalışıyoruz. Bizim Türkiye ile ilişkilerimizi zedeleyecek herhangi bir unsur görmüyorum" diye konuştu.

"Biz de S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık, bu defteri kapattık"

Putin'in ardından konuşan Erdoğan ise, "S-400 füzeleri ile alakalı konu tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır, bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonu'nun bu talebimize olumlu yaklaşımı aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir. Biz de S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık, bu defteri kapattık, bitti o iş. Şuanda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir. Akkuyu konusu bizim biraz da geciktiğimiz bir konudur. Akkuyu ile biz enerji ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacağız. Rusya'nın bu adımı atmadaki kolaylaştırıcı yaklaşımına karşı hele hele birçok gencimizi yetiştirmeye yönelik atılan adımlar bizim böyle bir işbirliğini gerçekleştirmemize neden olmuştur. Bugünkü açılış bizim bu noktadaki uluslararası enerjimize de enerji katacaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA