Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde çalışılması...
Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.
Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş