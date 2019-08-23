Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
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Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

23.08.2019 14:10
Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede; Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşına; Suriye rejiminin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü ifade etti.

Kaynak: DHA
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