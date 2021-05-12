ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
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ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Filistin'de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatına ilişkin konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik pervasız saldırıları karşısında Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını belirterek, uluslararası camianın da İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini, bu amaçla her seviyede girişimlerini sürdürdüklerini ifade etti. 

Rusya Dışişleri Bakanlığının Filistin konusunda Birleşmiş Milletler parametrelerine ve iki devletli çözüme işaret eden açıklamasını önemli bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğine dikkati çekti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin meseleye müdahil olmasının önemli olduğunu ve Konsey'in İsrail'e saldırıları durdurması hususunda kararlı ve net mesajlar vermesi gerektiğini vurguladı.  Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler'de tüm bu konularda yakın işbirliği sergileyeceğine inandığını ifade etti.  Rusya Devlet Başkanı Putin de Türk halkının Ramazan Bayramını kutlayarak, sağlık, mutluluk ve esenlik temennisinde bulundu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin İsrail saldırılarını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin İsrail saldırılarını görüştü
Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde çalışılması...
Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde çalışılması...

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