Erdoğan Putin ile Görüşmesi Sonrasında Suriye Rejimini Hedef Aldı
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Erdoğan Putin ile Görüşmesi Sonrasında Suriye Rejimini Hedef Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son iki hafta içerisinde 13 askeri kayıp verdiği İdlib konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi ardından sert mesajlar verdi ve Türk askerleri zarar görürse Suriye rejim güçlerini artık her noktada vuracaklarını açıkladı.

13.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:46

Cumhurbaşkanı , Türkiye'nin son iki hafta içerisinde 13 askeri kayıp verdiği İdlib konusunda Rusya Devlet Başkanı 'le telefon görüşmesi ardından sert mesajlar verdi ve Türk askerleri zarar görürse rejim güçlerini artık her noktada vuracaklarını açıkladı



Haber Videosu

: Erdoğan Putin ile Görüşmesi Sonrasında Suriye Rejimini Hedef Aldı
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