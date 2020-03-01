Erdoğan, Putin ile görüşecek
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Erdoğan, Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşeceği tarih belli oldu.

01.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:31
Erdoğan, Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşeceği tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart Perşembe günü 'ya giderek Rus lider ile görüşecek.

Heyette, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer alacak. Liderlerin gündeminde Suriye ve İdlib'de yaşananlar, İdlib'de askerlerimizin şehit edilmesi olacak.

(İHA)

Kaynak: İHA


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: Erdoğan, Putin ile görüşecek
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