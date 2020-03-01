: Erdoğan, Putin ile görüşecek

01.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşeceği tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart Perşembe günü Moskova'ya giderek Rus lider Vladimir Putin ile görüşecek.

Heyette, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer alacak. Liderlerin gündeminde Suriye ve İdlib'de yaşananlar, İdlib'de askerlerimizin şehit edilmesi olacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu