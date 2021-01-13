Erdoğan-Putin görüşmesinde, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı
13.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:52
Erdoğan-Putin görüşmesinde, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı.
Erdoğan-Putin görüşmesinde, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura