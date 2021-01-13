Erdoğan-Putin görüşmesinde, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı
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Erdoğan-Putin görüşmesinde, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı

13.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:52
Erdoğan-Putin görüşmesinde, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı

Erdoğan-Putin görüşmesinde, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı.

Erdoğan-Putin görüşmesinde, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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