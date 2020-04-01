Erdoğan-Putin görüşmesinde yeni tip koronavirüs ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler... Erdoğan-Putin görüşmesinde yeni tip koronavirüs ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan-Putin görüşmesinde yeni tip koronavirüs ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Kaynak: AA