Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya Ateşkes Kontrol Merkezi oluşumu ve Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki tüm askeri eylemler değerlendirildi
13.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:00
Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya Ateşkes Kontrol Merkezi oluşumu ve Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki tüm askeri eylemler değerlendirildi.
Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya Ateşkes Kontrol Merkezi oluşumu ve Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki tüm askeri eylemler değerlendirildi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay