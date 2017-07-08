Erdoğan Putin Görüşmesi Sona Erdi

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G-20 zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.



Görüşmenin başında basına açık olan kısımda ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söz aldı ve,



"Sürekli temas halindeyiz. Sizlerle birlikte gerek ikili ilişkilerimizi geliştirmek, gerek bölgesel ve uluslararası konulara yönelik önemli adımlar attık. Özellikle sizinle anlaşmamız sayesinde Suriye'ye yönelik çok olumlu adımlar atabildik. Siyasi çözüme yönelik bir takım önemli adımlar attık" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çok farklı bir zirve yaşandığının altını çizerek şöyle konuştu:



" Bugün artık zirveyi bitirme noktasına geldik. Öncelikle Türkiye Rusya ilişkilerinin bölgede sağladığı olumlu neticeler gerçekten bölgede örnek teşkil ediyor. Beklentiler yüksek. Özellikle aramızdaki bu ikili ilişkilerin güçlenmiş olması hakikaten her iki ülke halkını birbirine bağlıyor.



Suriye, Irak bölgelerindeki beklentiler çok yüksek. Gösterdiğiniz iradeye şahsım ve halkım adına teşekkür ederim"



Görüntü Dökümü:







Erdoğan Putin el sıkışıyor





İki lider konuşuyor





Mevlit Çavuşoğlu, Mehmet Şimşek ve Lavrov görüşmeye eşlik ediyor





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