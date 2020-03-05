Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
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Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi.

05.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:56
Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı 'in görüşmesi sona erdi.

Liderlerin Kremlin Sarayı'ndaki yaklaşık 2 saat 30 dakikalık baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Erdoğan ve Putin'in başkanlığındaki heyetler arası görüşme 3 saat 10 dakika sürdü.

Kaynak: AA

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