Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

22.10.2019 19:54

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi.

Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, 6 saat 20 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

Kaynak: AA