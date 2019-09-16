Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde basına kapalı ve bir buçuk saat süren görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla yapılacak "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" heyetler arası görüşmelerin ardından yapılacak.