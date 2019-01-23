Erdoğan-Putin Görüşmesi Sona Erdi

Erdoğan-Putin Görüşmesi Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi.

Erdoğan-Putin Görüşmesi Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi. İkili görüşme sonrasında heyetler arası görüşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından iki lider, heyetler arası görüşmeye geçti. Heyetler arası görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenleyecek. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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