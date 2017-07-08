Erdoğan-Putin Görüşmesi Başladı

G20 zirvesi kapsamında Almanya'da bulunan Erdoğan, Putin ile ikili görüşme gerçekleştiriyor.

Erdoğan-Putin Görüşmesi Başladı

G20 zirvesi kapsamında Almanya'da bulunan Erdoğan, Putin ile ikili görüşme gerçekleştiriyor.

Kaynak: Dunya.com