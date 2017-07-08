Erdoğan-Putin Görüşmesi Başladı

G20 zirvesi kapsamında Almanya'da bulunan Erdoğan, Putin ile ikili görüşme gerçekleştiriyor.
Erdoğan ve Putin'den G20'de 1 saatlik zirve
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