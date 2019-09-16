Erdoğan-Putin görüşmesi başladı (2)

Erdoğan-Putin görüşmesi başladı (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.

16.09.2019 16:07

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.

Erdoğan, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Ankara'da bulunan Putin'i, Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün kapısında karşıladı.

Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı.

Erdoğan-Putin görüşmesi başladı (2)
Kaynak: AA
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