Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.
16.09.2019 14:36
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.
Erdoğan, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Ankara'da bulunan Putin'i, Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün kapısında karşıladı.
Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı.
Kaynak: AA