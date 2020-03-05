Erdoğan-Putin görüşmesi
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Erdoğan-Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve Putin'le tokalaşması Putin'in Çavuşoğlu ile tokalaşması Erdoğan'ın Lavrov ile tokalaşması Putin'in konuşması Erdoğan'ın konuşması MOSKOVA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bir araya geldi.

05.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:17
Erdoğan-Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve Putin'le tokalaşması

Putin'in Çavuşoğlu ile tokalaşması

Erdoğan'ın Lavrov ile tokalaşması

Putin'in konuşması

Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı , Moskova'da bir araya geldi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Erdoğan-Putin görüşmesi
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