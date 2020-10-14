Erdoğan, Putin'e, Türkiye'nin, gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri...
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Erdoğan, Putin'e, Türkiye'nin, gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri...

14.10.2020 19:45 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:48
Erdoğan, Putin'e, Türkiye'nin, gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri...

Erdoğan, Putin'e, Türkiye'nin, gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde Azerbaycan-Ermenistan meselesinin kalıcı çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Putin'e, Türkiye'nin, gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde Azerbaycan-Ermenistan meselesinin kalıcı çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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