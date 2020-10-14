Erdoğan, Putin'e, Türkiye'nin, gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri...
14.10.2020 19:45 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:48
Erdoğan, Putin'e, Türkiye'nin, gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde Azerbaycan-Ermenistan meselesinin kalıcı çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.
Erdoğan, Putin'e, Türkiye'nin, gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde Azerbaycan-Ermenistan meselesinin kalıcı çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun