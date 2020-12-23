Erdoğan: "Proje üretmek yerine başkalarının projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başkalarının hayalinde figüran olmak bizim...

Erdoğan: "Proje üretmek yerine başkalarının projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başkalarının hayalinde figüran olmak bizim asla itibar etmek veya takdir edeceğimiz bir siyaset tarzı değildir"