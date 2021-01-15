Erdoğan: "Programda bu sene için öngördüğümüz büyüme oranının gerçekleşmesi durumunda, bütçe açığı milli gelirin yüzde 3,6 oranına gerileyecektir."
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Erdoğan: "Programda bu sene için öngördüğümüz büyüme oranının gerçekleşmesi durumunda, bütçe açığı milli gelirin yüzde 3,6 oranına gerileyecektir."

15.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:14
Erdoğan:

Erdoğan: "Programda bu sene için öngördüğümüz büyüme oranının gerçekleşmesi durumunda, bütçe açığı milli gelirin yüzde 3,6 oranına gerileyecektir.

Erdoğan: "Programda bu sene için öngördüğümüz büyüme oranının gerçekleşmesi durumunda, bütçe açığı milli gelirin yüzde 3,6 oranına gerileyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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