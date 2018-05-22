Erdoğan: Prensiplerimize Dikkat Etmeyenleri Listeye Almadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday listesi ile ilgili açıklama yaparken milletvekili aday listesini oluştururken dikkat ettikleri kriterlere değindi. Erdoğan, "Ehliyet, liyakat önemli. Parlamento'daki prensiplerimize dikkat etmemiş, devamda hassasiyet göstermemiş arkadaşlarımızı listelere koymadık, koymuyoruz." dedi.

UÇAKTA SORULARI YANITLADI

Bosna ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, şu açıklamalarda bulundu:

"PRENSİPLERİMİZE DİKKAT ETMEYENLERİ KOYMADIK"

"Ehliyet, liyakat önemli. Parlamento'daki prensiplerimize dikkat etmemiş, devamda hassasiyet göstermemiş arkadaşlarımızı listelere koymadık, koymuyoruz. Bir de bu sefer bir hassasiyet daha gösterdik. Aday adayı arkadaşlardan yazılı bir taahhüt aldık. 'Haftanın üç günü Ankara'dasınız. Üç günü dışında, hepinizin seçim bölgenizde ofisleriniz olacak. O ofislerde çalışmaları yürüteceksiniz. Oralardaki çalışmalarınızı da her hafta rapor edeceksiniz' dedik. Bunların taahhüdünü de arkadaşlardan yazılı olarak aldık."