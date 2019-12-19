Erdoğan: Potansiyelin çok altında rakamlarla karşı karşıyayız

19.12.2019 08:48 | Son Güncelleme: 19.12.2019 08:48

Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ülkelerinin ticaretten siyasete, dış politikadan savunma sanayi ve teknolojiye kadar hemen her alanda potansiyellerinin çok altında rakamlarla karşı karşıya olduklarını vurguladı.