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Erdoğan: Potansiyelin çok altında rakamlarla karşı karşıyayız

Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ülkelerinin ticaretten siyasete, dış politikadan savunma sanayi ve teknolojiye kadar hemen her alanda potansiyellerinin çok altında rakamlarla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

19.12.2019 08:48 | Son Güncelleme: 19.12.2019 08:48
Erdoğan: Potansiyelin çok altında rakamlarla karşı karşıyayız

'da Zirvesi açılış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ülkelerinin ticaretten siyasete, dış politikadan savunma sanayi ve teknolojiye kadar hemen her alanda potansiyellerinin çok altında rakamlarla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Kaynak: Dunya.com

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