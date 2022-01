Erdoğan: PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Adıyaman'da 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen Pkk'lı terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili "Ne yazık ki, Pkk'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Akçakale sınırında bölücü terör örgütünün döşediği patlayıcı nedeniyle şehit olan askerlere rahmet dileyerek, "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, Allah'ın izniyle kalmayacak. Ülkemize yönelik terör tehditlerini kaynağında kurutmaya devam edeceğiz. Ne Cudi'de ne Gabar'da ne Tendürek'te nerede aklınıza bir terör bölgesi geliyorsa, bizler orada Mehmetçiğimizle, jandarmamızla, polisimizle, güvenlik korucularımızla varız, var olmaya devam edeceğiz. Elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcumuz Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

"Türkiye'nin geçmişten bu yana birikmiş her meselesini çözdük, bugünkü meselelerini de çözeriz, yarına dair umutlarını da hayata geçiririz. Meydanı, milletten, sandıktan umudunu kestiği için sokakları karıştırma, terör örgütlerini azdırma, dış güçleri çağırma, sorunları kaşıma, dertleri istismar etme peşinde koşanlara bırakmayacağız. Uzun lafın kısası; ülkemize geçtiğimiz 20 yılda kazandırdıklarımızla, 2023 hedeflerimizle, 2053 vizyonumuzla her sokağa, her binaya, her eve girecek herkesi ikna edeceğiz. Bizim için başka yol da başka ihtimal de başka çare de yok."