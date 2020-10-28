Erdoğan: "Peygamber Efendimize yapılan saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir"
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Erdoğan: "Peygamber Efendimize yapılan saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir"

28.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 28.10.2020 18:41
Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Peygamber Efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Peygamber Efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mekke'ye, Medine'ye, Asya'ya, Afrika'ya, Avrupa'ya, tüm dünyaya, tüm alemlere ve tüm zamanlara şeref veren Peygamber Efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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