Erdoğan: "Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslümanları, şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef almaktadır."
31.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 31.10.2020 14:39
Erdoğan: "Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslümanları, şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef almaktadır.
Erdoğan: "Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslümanları, şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef almaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan