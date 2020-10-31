Erdoğan: "Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslümanları, şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef almaktadır."

Erdoğan: "Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslümanları, şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef almaktadır.