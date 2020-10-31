Erdoğan: "Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslümanları, şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef almaktadır."
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Erdoğan: "Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslümanları, şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef almaktadır."

31.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 31.10.2020 14:39
Erdoğan:

Erdoğan: "Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslümanları, şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef almaktadır.

Erdoğan: "Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslümanları, şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef almaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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