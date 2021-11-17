Erdoğan-PerezCastejon ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan :

"Türkiye ile İspanya Avrupa'nın doğu ve batı ucunda, Avrupa güvenliğinin ve refahının köşe taşı olarak stratejik konuma haiz iki NATO müttefikidir. İspanya 2015 senesinden bu yana Türkiye'de konuşlu patriot sistemleri ile ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir"

İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez PerezCastejon:

"İkili ilişkilerimiz olağan üstü bir dereceye ulaştı. Çok farklı ekonomik sektörleri içine aldı. Kültürlerimizi ve sosyal hayatımızı etkiledi. Farklı alanlarda daha kapsayıcı bir ilişkiye dönüştürmek istedik"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ile İspanya Avrupa'nın doğu ve batı ucunda, Avrupa güvenliğinin ve refahının köşe taşı olarak stratejik konuma haiz iki NATO müttefikidir. İspanya 2015 senesinden bu yana Türkiye'de konuşlu patriot sistemleri ile ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir" dedi.

Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez PerezCastejon ile başbaşa ve heyetlerarası görüşen Cumuhrbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'nin ardından anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı için konuk Hükümet Başkanı ile birlikte kameraların karşısına geçti.

"Savunma sanayi alanında İspanya ile birçok ortak proje yürütüyoruz"

Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin geldiği noktaya ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlişkilerimizi bundan böyle 'kapsamlı ortaklık' olarak tanımlamaya karar verdik. Ayrıca bir zirve takip mekanizması kurarak hem kararlaştırdığımız hususların hayata geçirilmesini yakın takip altına aldık, hem de atacağımız yeni adımları planlamak için bir çerçeve oluşturduk. Korona virüs salgının olumsuz etkilerine rağmen ikili ticaret hacmimiz daha şimdiden bir önceki senenin rakamlarını yakalamıştır. Bu durum 20 milyar dolarlık hedefimizi yakaladığımız anlamına gelmez. Bu hedefi inanıyorum ki yakalayacağız. Türkiye-İspanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesinin ikinci toplantısını gelecek yılın ilk çeyreğinde, müteakip iş forumu toplantısını ise geniş bir katılım ile Haziran ayında düzenleyeceğiz. 600'den fazla İspanyol şirketin Türkiye'de yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. İspanyol dostlarımıza bir kez daha güvenilir ortakları Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaları çağrımı tekrarlıyorum. Esasen sizlerin de takip ettiği üzere bu çağrımız şimdiden makes bulmuştur. İspanyol bankası tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir. Türkiye ile İspanya Avrupa'nın doğu ve batı ucunda, Avrupa güvenliğinin ve refahının köşe taşı olarak stratejik konuma haiz iki NATO müttefikidir. İspanya 2015 senesinden bu yana Türkiye'de konuşlu patriot sistemleri ile ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Maalesef birçok NATO ülkesi buradaki patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır. İspanyol dostlarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. İspanya'nın bu tutumunun diğer bazı müttefiklerimizce örnek alınmasını temenni ediyorum. Özellikle savunma sanayi alanında İspanya ile birçok ortak proje yürütüyoruz. Ülkelerimizin potansiyelini göz önünde bulundurarak bu alandaki işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi arzu ediyoruz. İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şuanda denize indirilmiş vaziyette. Bir de şimdi bunun daha büyüğünü İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "İspanya'nın Türkiye-Birlik ilişkilerinin geliştirilmesine dair bugüne kadar verdiği destek için kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye olarak olumlu gündemin hayata geçirilmesi maksadıyla diyalog ve diplomasiden yana ilkeli tutumumuzu ve çabalarımızı ortaya koyduk. AB'nin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vatandaşlarımıza vize muafiyetinin tanınması çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır. Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının AB'ni ve NATO-AB ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir. Avrupa ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye ve İspanya, düzensiz konusunda önemli yük üstlenmiş durumdadır. Bu külfetin acil paylaşımı için ortak politikalar üretilmesi zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum. İspanya'nın bugüne kadar ki kıymetli desteklerini sürdürmesinin tüm taraflar bakımından faydalı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

BM Medeniyetler İttifakı Projesinin mimarları olarak dünyada barış, istikrar ve refah ortamının sağlanmasını teminen daha yakın işbirliği içinde olmaya önem atfettiklerini söyleyen Erdoğan, "Malum medeniyetler ittifakını İspanya-Türkiye birlikte inşa ettik. Bundan sonra ihyası önem arz ediyor. Bu girişim Türkiye ile İspanya'nın yumuşak gücünün göstergesidir. Aşırı sağın yükselmekte olduğu, ırkçı, İslam ve yabancı düşmanı eylemlerin giderek daha sık gerçekleştiği günümüzde Medeniyetler İttifakının girişiminin değeri daha iyi anlaşılacaktır. 16 yıl önce tohumlarını attığımız bu girişim, dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar bakımından önemli bir çıkış yolu sunmaktadır. Yüksek Temsilci Moratinos'a desteğimiz tamdır. Cenevre'de açılan ofisin başında görevlendirilen Türk büyükelçi, girişime güç katacaktır. İttifakımızın İstanbul'da bölgesel ofis açma sürecini hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin AB'nin bir parçası olmasını istiyoruz"

Konuk Hükümet Başkanı Pedro Sanchez PerezCastejon ise, "Dostum Erdoğan'ın dediği gibi bu tür toplantıları düzenlediğimiz az sayıda ülke var. 2009'da ilk toplantıdan bu yana bu 7. toplantımız. Bunun için çok önemli nedenler var. Türkiye İspanya arasındaki ikili ilişkiler çok olumlu" dedi.

Türkiye ile İspanya arasındaki ekonomik ilişkilerinin önemini anlatan Pedro Sanchez PerezCastejon, iki ülke arasındaki turizm sektöründe gelinen noktanın önemini anlattı.

"İkili ilişkilerimiz olağan üstü bir dereceye ulaştı. Çok farklı ekonomik sektörleri içine aldı. Kültürlerimizi ve sosyal hayatımızı etkiledi. Farklı alanlarda daha kapsayıcı bir ilişkiye dönüştürmek istedik" açıklamasında bulunan Pedro Sanchez PerezCastejon, pandeminin başında Türkiye'nin kendilerine dayanışma örneği olarak malzeme ihracatı sağladığını belirtti.

"Türkiye'nin AB'nin bir parçası olmasını istiyoruz" diyen Pedro Sanchez PerezCastejon, Türkiye'nin İspanya için sadece bir komşu olmadığını, bir ortak, bir müttefik olduğunu belirterek, "Bu yüzden Türkiye'nin AB perspektifini İspanya olarak destekliyoruz" dedi.

"Büyük uçak gemisini birlikte yapacağız"

İspanyol gazetecinin savunma alanı ve salgına karşı ayılama çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin sorularına cevap veren Erdoğan, "Şuanda ilk uçak gemimiz aslında büyük ölçekli değil. Büyük ölçekliyi de şimdi bundan sonra yapacağız. Bu konuda zaten mutabıkız. Büyük bir uçak gemisini şuandaki uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte denizaltı durumuna da girme durumumuz olacak. Savunma sanayinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var" dedi.

Erdoğan, "Biz şuanda aşılar bazında iyiyiz. Bu yılsonuna kadar kendi aşımız olan Türkovac'ı piyasaya sürme durumu söz konusu. Onu da hallettikten sonra bizim artık aşı konusunda herhangi bir sıkıntımız olmayacak" diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesine ilişkin soruya da cevap veren Erdoğan, "Kesinlikle iktidarımız kadına şiddet noktasında çok ama çok hassastır. Bunların üzerine gerek Emniyet Teşkilatımız, gerek Adalet Bakanlığımız olarak gidiyoruz. Bu konuda gerekli olan her türlü adımları atıyoruz, atacağız. İstanbul Sözleşmesi konusuna gelince, biz İstanbul Sözleşmesini tamamen gündemimizden çıkarttık. Biz İstanbul Sözleşmesi ile atılacak adımları zaten normal yasalarımızda kadına şiddetten tutunuz, uygulamalarına varıncaya kadar bunları bizim zaten gündemimizde var. Çünkü kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının bu kutsiyetine asla leke gelmesine biz müsaade etmeyiz. Çünkü bizde aile kavramı çok hassastır. Aile kavramı üzerinde önemsediğimiz durumu lekelemek suretiyle buna müsaade etmeyiz. O zaman İstanbul Sözleşmesine de gerek yok" ifadelerini kullandı.

Rus askeri ihracat şirketinin S-400'ün bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesi için teknoloji transferine başlandığına yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 parça üretimi konusundaki detaylar hakkında her iki taraf detay açıklama yapmamak üzerinde mutabık kaldık. Bu tür açıklamalara girmiyoruz. Kendi aramızdaki hassasiyetlerdir" diye konuştu.

"6 adet Niyet Beyanı ve Mutabakat Zaptı imzalandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanchez'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmesi ve Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'nin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasında, "Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanlığı Arasında Su Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İspanya Hükümet Başkanı Üçüncü Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanı Teresa Ribera Rodriguez tarafından imzalandı.

"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İspanya Krallığı Bilim ve Yenilik Bakanlığı Arasında Kutup Bilimlerinde ve Lojistiğinde İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı"nı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İspanya Krallığı İçişleri Bakanlığı Sivil Koruma ve Acil Durum Genel Müdürlüğü Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska Gomez tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İspanya Krallığı Kültür ve Spor Bakanlığı Arasında Spor Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanlığı Arasında Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanında Mutabakat Zaptı"na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İspanya Hükümet Başkanı Üçüncü Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanı Teresa Ribera Rodriguez imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İspanya Krallığı Hükümet İkinci Başkan Yardımcılığı ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı Arasında Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Hakkında Niyet Beyanı"nı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve İspanya Hükümet Başkanı İkinci Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz Perez imzaladı.