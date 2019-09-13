Erdoğan: Patriot alımı için Trump ile görüşeceğim; Halkbank konusunda ABD'ye güveniyorum

13.09.2019 22:45

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Patriot hava savunma sisteminin alımı için bu ay ABD Başkanı Donald Trump görüşeceğini açıkladı. Erdoğan, Trump ile olan kişisel bağının Rus S-400 alımının yol açtığı krizin üstesinden gelebileceğini ileri sürdü.



Dolmabahçe Sarayı'nda Reuters'in sorularını yanıtlayan Erdoğan, iki hafta önce Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde Patriot almak istediklerini ve detayların görüşeceklerini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle