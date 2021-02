Erdoğan: Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , CHP yönetimini eleştirerek, "Şimdi de partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. CHP yönetimi, ayaklarına taş değse AK Parti 'yi suçlayan siyasi kurnazlıklarla bu gerçeklerin üzerini kapatamaz. Tüm bunlar apaçık ortadayken parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla 7'nci Olağan İl Kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden video konferans yöntemiyle canlı bağlantı yaptı. Erdoğan, AK Parti olarak sadece 83 milyon vatandaşın değil, gözünü ve kalbini Türkiye'ye çevirmiş yüz milyonlarca mazlumun da emanetini taşıdıklarını söyledi. Erdoğan, "AK Parti geleneğin olduğu kadar geleceğin de partisidir. Bizim yol arkadaşlığımız pazara kadar değil, mezara kadardır. Bizler tesadüflerin, çıkarların hesapların bir araya getirdiği değil, ortak hayallerin, hedeflerin, ideallerin buluşturduğu insanlarız" dedi.

'BİZİ HEDEF ALIYORLAR'Gençlerin heyecanıyla emektarların tecrübesini aynı potada eritip, geçmişten aldıkları güç ve ilhamla hep birlikte istikbale yürüdüklerini kaydeden Erdoğan, böyle bir bilince ve müktesebata sahip olmayanların AK Parti'nin her biri demokrasi şölenini andıran kongre sürecini anlayamayacaklarını ifade etti. Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanların, bu dayanışma ve muhabbeti bir türlü içlerine sindiremediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bizim güzelliğimiz burada. Biz gücümüzü şu salonlardaki bu yapıdan alıyoruz. Teşkilatlarını saran taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık furyasının üstünü kapatmak için her gün olmadık yalanlarla bize ve AK Parti'ye saldırıyorlar. Daha önce milletin gündemini haftalarca 'Külliyeye giden CHP'li' yalanıyla meşgul etmişlerdi. Hatta sahte araç plakaları üzerinden hem kendilerini hem de vatandaşlarımızı kandırmaya çalışmışlardı. Tabi sonra tüm bu kuyruklu yalanların CHP genel merkezinde üretildiği, medyaya da yine buradan servis edildiği ortaya çıktı. Şimdi de partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kurdukları ittifakı sorgulamak yerine aslı astarı olmayan hezeyanlarla AK Parti'yi ilzam ediyorlar" diye konuştu.'CHP YÖNETİMİ, GERÇEKLERİN ÜZERİNİ KAPATAMAZ'Erdoğan, bugün kime sorulsa Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'siyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında isim benzerliği dışında hiçbir bağın, hiçbir ilişkinin olmadığını söyleyeceğini belirterek, şöyle konuştu: "CHP yönetimi, ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçlayan siyasi kurnazlıklarla bu gerçeklerin üzerini kapatamaz. Siz gizlemeye çalışsanız da millet sizin kimlerle yol yürüdüğünüzü, hangi kirli pazarlıkları yaptığınızı, kime hangi imkanları peşkeş çektiğinizi görüyor. Menemen'i gizleyebilir misiniz? Siz saklamak için yırtınsanız da bu millet sizin her hafta bir milletvekilinizi 6-8 Ekim olaylarının faillerinin ayağına gönderdiğinizi biliyor. Aynı şekilde bu millet 520 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini bir kez olsun ziyaret etmediğinizi de biliyor. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda karşımıza çıkan manzara şudur. CHP Genel Başkanı FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a kimlerle yürüdü? Terörist uzantılarıyla yürüdü. CHP milletvekilleri günlerce FETÖ'nün paçavraları önünde nöbet tuttu. CHP'li yöneticiler marjinal terör örgütlerinin militanlarına sahip çıktı. Gezi Olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı. Fakat ne CHP Genel Başkanı ne CHP'li üst düzey bir yönetici evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini ziyarete gitmedi. Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında yasak savma kabilinden yaptıkları bir, iki açıklama dışında bu meseleyi hiçbir zaman sahiplenmediler. Teröristler için gösterdikleri empatinin binde birini dahi o teröristlerin kast ettiği ve katlettiği insanlar için göstermediler."'PARTİ İÇİ KAVGALARDAN AK PARTİ'Yİ MESUL TUTMAK YÜZSÜZLÜKTÜR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'militan' tartışmaları üzerinden CHP'yi eleştirerek, şunları kaydetti: "Tüm bunlar apaçık ortadayken parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır. Çok net söylüyorum. Biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden gayet memnunuz. Biz her hafta bir pot kıran, bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden gaf ebesi bu CHP Genel Başkanından da memnunuz. Bizim endişemiz ülkemiz adınadır. Türkiye'nin en büyük ikinci partisinin 3-5 marjinalin oyuncağı haline getirilmesine içimiz el vermiyor. 'Gazi'nin emaneti' diyerek CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın yaşadıkları mahcubiyete üzülüyoruz. Evet, bizim sıkıntımız demokrasimiz adınadır, Türk siyaseti adınadır. Yoksa kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız. Tabi bizim için bunların çapı, kalibresi, tarzı asla ölçü değildir. Varsın onlar siyaseti ikbal kapısı olarak görmeye devam etsinler, varsın onlar kirli senaryolarla koltuklarını koruma mücadelesi versinler. Biz gözümüzü ufuktan bir an olsun ayırmayacağız. Hedeflerimizle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Kardeşliğimize halel getirmeden, davamıza leke sürmeden halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla çalışmaya devam edeceğiz. Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğini koyana dek biz durmak duraklamak hele vazgeçmek asla yoktur."'KİMSEYİ DIŞLAMIYORUZ, ÖTEKİLEŞTİRMİYORUZ'AK Parti'de, 'önce millet önce memleket' diyen herkese yer olduğunu belirten Erdoğan, "Kimseyi dışlamıyoruz, ötekileştirmiyoruz, yargılamıyoruz. Kimseye husumet beslemiyoruz. Teröre, ahlaksızlığa, sapkınlığa ve şiddete bulaşmadığı sürece her görüşe her fikre saygılıyız. Başkaları gibi, 'küçük olsun benim olsun' zihniyetiyle değil, büyük olsun hepimizin olsun şiarıyla hareket ediyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, insicamımızı hedef alan onca saldırıya rağmen milletimiz geleceğini hala AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda görüyor. Gönül seferberliği anlayışıyla sürdürdüğümüz yeni üye kampanyamızın başarısı bu gerçeği teyit ediyor. Salgın şartlarına rağmen buraya çok dikkat edelim; özellikle gençler son bir yılda partimize hamdolsun 1 milyon 300 bini aşkın yeni üye kazandırdık. Üstelik yeni üyelerimizin yarıdan fazlasını 18 -35 yaş grubu gençlerimiz oluşturuyor. Yeni katılımlarla beraber kadın kollarımızın üye sayısı yaklaşık 5,5 milyonu, gençlik kollarımızın üye sayısı ise 1 milyon 300 bini buldu. Öyle veya böyle partimizden şu veya bu nedenle uzaklaşmış, ayrılmış olan arkadaşlarımızı tekrar yeniden saflarımıza kazandıralım" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Manavgatlılara bir müjde vereceğini söyleyerek, "300 yataklı olarak planladığımız hastanemizin yatırım programına alındığının ve yakında inşaatına başlanacağının müjdesini sizlere veriyorum. Rabbim bizlere daha nice yıllar bu milletin hizmetkarı olmayı nasip etsin. Son nefesimize kadar alnımızın akıyla ülkemiz milletimiz ve insanlık için çalışmayı bizlere mukadder eylesin diye dua ediyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.ELEKTRİKLİ SÜRÜCÜSÜZ OTOBÜSÜ TEST ETTİCumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek, burada Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4'üncü seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'in test sürüşüne katıldı. Erdoğan, testin ardından yaptığı açıklamada, test sürüşünün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmış olmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Erdoğan, "Tabii şu andaki aracın boyu 8 metre ve ses vesaire hiçbir şey söz konusu değil. Özellikle tabii yapay zeka olarak da giderken gerek yayalara karşı duyarlı, gerek tüm trafik sinyallerine duyarlı, böyle bir araca sahip olmak ve yıl sonuna kadar 24 metreye kadar elektrikli hale getirilecek. Bu tabii ülkemiz için gerçekten bir iftihar vesilesi. Seri üretimle birlikte bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin adını da, markalarımızın adını da duyuracaklar, bundan hiç şüphem yok. Bunun ilk adımının Külliye'den atılmış olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Bundan sonraki süreçte seri üretim ile birlikte, yok mazottu, benzindi bunlar kalkıyor, her şey elektrikliye dönecek, böyle bir sürecin içindeyiz" dedi.'BAZI ÖNCÜ ÜLKELERİN BU ADIMI ATMASI LAZIM'Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın temiz enerjiye gittiğini vurgulayarak, "Bu iklim değişikliğinin tartışıldığı sürecin içinde bize diyorlar, 'siz niye iklim değişikliği noktasında adım atmıyorsunuz?' Ben bunu diyenlere şunu söylüyorum, 'Amerika şu anda iklim değişikliği ile ilgili adım atsın biz de atarız' Onlar atmaz biz atarsak bizim şu anda sanayimizde durum ortada. Bizim de güçlü bir sanayiye sahip olmamız için her şeyden önce bazı öncü ülkelerin bu adımı atması lazım. Biz hiç bir zaman bu konuda geri kalmayız. Geçenlerde Elon Musk ile görüşmem oldu. O da Tesla ile bu alanda dünyada öncü. Kendileri ile de bu konuları görüşmeye hazır olduğumuzu söyledik" diye konuştu.'ÖZELLİKLE MİSAFİRLERİMİZ İÇİN ÇOK SES GETİRİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Otobüs yurt içinde yollarda görünecek mi' sorusuna Erdoğan, "Önemli olan burada sürümde kazanabilmek için acaba fiyatlandırma nasıl olacak? Rakamlar yüksek olursa talibi çok fazla olmaz değil mi?" yanıtını verdi.Erdoğan, 'Külliye'de kullanacak mısınız' sorusuna ise, "Ben söyledim, 'ne kadar isterseniz hemen' dediler. Özellikle misafirlerimiz için bu çok ses getirir" dedi.

Şoför koltuğunda kimsenin olmamasının kendisini tedirgin edip etmediği sorusuna, Erdoğan'ın "Önceden bilgileri almıştım" diye yanıt vermesi gülüşmelere neden oldu.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ