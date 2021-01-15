Erdoğan: "Paramızın değerindeki artış, altın fiyatlarındaki gerileme sayesinde kasımdan bu yana merkezi yönetim borç stoku 150 milyar lira azaldı."
15.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:07
Erdoğan: "Paramızın değerindeki artış, altın fiyatlarındaki gerileme sayesinde kasımdan bu yana merkezi yönetim borç stoku 150 milyar lira azaldı.
Erdoğan: "Paramızın değerindeki artış, altın fiyatlarındaki gerileme sayesinde kasımdan bu yana merkezi yönetim borç stoku 150 milyar lira azaldı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu