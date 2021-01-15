Erdoğan: "Paramızın değerindeki artış, altın fiyatlarındaki gerileme sayesinde kasımdan bu yana merkezi yönetim borç stoku 150 milyar lira azaldı."
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Erdoğan: "Paramızın değerindeki artış, altın fiyatlarındaki gerileme sayesinde kasımdan bu yana merkezi yönetim borç stoku 150 milyar lira azaldı."

15.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:07
Erdoğan:

Erdoğan: "Paramızın değerindeki artış, altın fiyatlarındaki gerileme sayesinde kasımdan bu yana merkezi yönetim borç stoku 150 milyar lira azaldı.

Erdoğan: "Paramızın değerindeki artış, altın fiyatlarındaki gerileme sayesinde kasımdan bu yana merkezi yönetim borç stoku 150 milyar lira azaldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu

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