Erdoğan, Papa Fransuva'nın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük...
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Erdoğan, Papa Fransuva'nın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük...

Erdoğan, Papa Fransuva'nın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük...
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Erdoğan, Papa Fransuva'nın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Erdoğan, Papa Fransuva'nın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

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Erdoğan, Papa Fransuva'nın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük... - Haberler
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