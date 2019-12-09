Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul'da bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul etti.
09.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:30
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul'da bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA