Erdoğan, pakistan'da yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına katıldı
Erdoğan, Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısına katıldıPakistan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katıldı.
14.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:17
Erdoğan, Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısına katıldı
Pakistan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katıldı.
Kaynak: DHA