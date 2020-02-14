Erdoğan, pakistan'da yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına katıldı
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Erdoğan, pakistan'da yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına katıldı

Erdoğan, Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısına katıldıPakistan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katıldı.

14.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:17
Erdoğan, pakistan'da yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına katıldı

Erdoğan, 'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısına katıldı

Pakistan, ()- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Erdoğan, pakistan'da yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına katıldı
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