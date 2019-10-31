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Erdoğan: "Pakistan'da meydana gelen tren yangınında hayatlarını kaybeden 65 kardeşimize Allah'tan...

Kurultayın yapıldığı salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Ödül Takdimi Hatıra fotoğrafı çektirilmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayına katılarak konuşma yaptı.

31.10.2019 21:56

Kurultayın yapıldığı salondan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Ödül Takdimi

Hatıra fotoğrafı çektirilmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayına katılarak konuşma yaptı.

Kaynak: AA

VİDEO: Erdoğan: "Pakistan'da meydana gelen tren yangınında hayatlarını kaybeden 65 kardeşimize Allah'tan...
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