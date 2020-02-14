Erdoğan, pakistan başbakanı imran han ile görüştü
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Erdoğan, pakistan başbakanı imran han ile görüştü

Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştüPakistan, (DHA)- Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ıncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ikili...

14.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:54
Erdoğan, pakistan başbakanı imran han ile görüştü

Erdoğan, Başbakanı İmran ile görüştü

Pakistan, ()- Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ıncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Erdoğan, pakistan başbakanı imran han ile görüştü
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