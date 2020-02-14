Erdoğan, pakistan başbakanı imran han ile görüştü
Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştüPakistan, (DHA)- Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ıncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ikili...
14.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:54
Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü
Pakistan, (DHA)- Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ıncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA