Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü
Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ıncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
14.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:39
Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ıncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
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Kaynak: DHA