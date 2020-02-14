Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü
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Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

14.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:44
Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran ile ikili görüşme gerçekleştirdi.


Kaynak: DHA
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