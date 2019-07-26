Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etmiş; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilemiş; dost ve kardeş Pakistan halkına taziyelerini iletmiştir. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alınmıştır" denildi.
Kaynak: DHA
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