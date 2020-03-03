Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile görüştü

03.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:51

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye ve mülteci meselesi ile ikili ilişkiler ele alınmıştır. Pakistan Başbakanı Sayın İmran Han, Sayın Cumhurbaşkanımıza, İdlib ve mülteci konusunda Pakistan'ın bütün desteğinin Türkiye'nin arkasında olduğunu ifade etmiştir" denildi.

Kaynak: DHA