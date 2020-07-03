Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine ne yanıt verdi? AK Parti İl Başkanları toplantısında Kayserili genel başkan yardımcısı Özhaseki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı çay içmeye davet etti. Peki, Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine ne yanıt verdi?

AK Parti genişletilmiş il başkanları Kayserili genel başkan yardımcısı Özhaseki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı çay içmeye davet etti. Özhaseki'nin davetine cevap veren Erdoğan'ın yanıtı merak edildi.

ERDOĞAN, ÖZHASEKİ'NİN ÇAY İSTEĞİNE NE YANIT VERDİ?

Bu sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin "Sayın Cumhurbaşkanım arkadaşlarımıza bir söz verdik. Pandemi süreci bittikten sonra burada sizlerle bir çay içmek istiyoruz. Sizin de sözümüzü boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle çayla geçiştirme işi, mantı mantı... Kayserilisin ya hani..." diye karşılık vererek espri yaptı.