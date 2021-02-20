Erdoğan: "Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik."
20.02.2021 20:29 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:33
Erdoğan: "Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik.
Erdoğan: "Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten