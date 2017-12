Erdoğan: Özel Sektörümüzü Tunus'a Daha Fazla Yatırım Yapmaya Teşvik Edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus ile ekonomik ilişkilerin geliştirileceğini, bir milyar 125 milyon dolar olan ticaret hacmini de artıracaklarını vurguladı ve "Özel sektörümüzü Tunus'a daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz" dedi.



Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Türkiye'nin, içinde bulunduğu ekonomik krizde ve diğer konularda Tunus'un yanında olacağını ifade ederek, "Tunusun kara gün dostu olan Türkiye'nin daima yanınızda olduğunu özellikle ifade ediyorum" dedi.



Erdoğan, ikili görüşmede konuştukları konulardan bahsederek, "İkili ve özellikle bölge sorunlarını ele aldık. Gerek Türkiye, gerek Tunus'un yoğun gündemi sebebiyle üst düzey ziyaretlere ivme kazandırmayı kararlaştırdık. Ekonomik ilişkilerde ticaret, enerji, tarım, turizm enerji yatırım ve iş birliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz bir milyar 125 milyon dolar ticaret hacmini çok daha yükseltmeyi planlıyoruz" dedi.



Erdoğan ayrıca Tunus'tan zeytinyağı ithalatı yapılacağını da söyledi.



Tunus ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı, "Tunus'un huzurunu istikrarını ekonomik büyümesini kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Tunus'un kalkınması Türkiye'nin kalkınması demektir. 300 milyon dolarlık kredi Tunus tarafında kullanılmış olup, 300 milyon dolar kredi de kullanılmayı bekliyor. TİKA da bu sürece katkı sağlıyor" dedi.



Erdoğan, ziyarete iş insanlarının da katıldığına işaret ederek, "Özel sektörümüzü Tunus'a daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz" dedi.



Erdoğan, Tunus için, "15 Temmuz karşısında sergilediğimiz dayanışma ve FETÖ ile mücadelede verdikleri destekten dolayı müteşekkir olduğumuzu vurgulamak isterim" diye ekledi.



Kudüs konusunda Türkiye'nin kararlılığının altını çizen Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu:



"Başta Kudüs olmak üzere aramızda benzer görüşler var. Aynen bayrağımızdaki birlik gibi buradaki kararlığımızdaki birliğimizi ortaya koyuyor. Tek bayrak tek ruhlarımızın birliğini ortaya koyuyor.



"Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması bizim ortak kararımızdır; burada fiili bir işgal var.



"Bunun sebebiyle de tabelalarımızı asamıyoruz.



"Ama, Türkiye olarak Filistin'de bir başkonsoloslukta bir büyükelçi var; biz bunu ilan etmişiz zaten.



"Kudüs bizim için Filistin'in başkentidir.



"İşgal altındaki, Kudüs'te bunu ilan edebilmek mümkün değildir. İsrail şu an kendisi çalıp kendisi oynuyor.



"ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak ve büyükelçiliği Kudüs'e taşımak konusundaki attığı yanlış adımın BM genel kurulunda nasıl geri döndüğünü nasıl püskürtüldüğünü gördük.



"129 ülke bir yana, 1 ABD ve 9 ülke Tunus'un ilçesi gibidir. Bundan sonra nasıl adımlar atacağız? Konuşarak, görüşerek atacağız.



"Kudüs bizim kımızı çizgimizdir. Kudüsün tarihi statüsüne ve kutsiyetine yönelik hiçbir adım kabul edilemez. İslam İşbirliği Teşkilatı da buna vurgu yapıp son bildiriyi buna göre yayınlamıştık.



"BM Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi lazım.



"Orada neden Tunus olmasın? Biz neden olmayalım?



"Bu teklifimdir bunu nereye gidersem söylüyorum. Öyleyse gelin sesimizi çıkaralım bu bizim hakkımız.



"Dolarla bu işin olmayacağı ortaya çıktı.



"Filistin'in devlet olarak dünyada tanınması çalışmalarını hep birlikte yürüteceğiz.



"Suriye'de Esed ile yürümek mümkün değildir; bir milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir başkanla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız.



"Suriye halkı böyle birini başta görmek ister mi?



"Beşar devlet terörü estirmiş bir teröristtir; böyle birine bu işi götürür diyemeyiz.



"Dersek öldürülen Suriyelilere haksızlık etmiş oluruz. Suriye'de hala kan gövdeyi götürüyor." - Tunus