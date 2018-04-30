Erdoğan: Özbekistan'la Ticaret Hacmi Hedefimizi 5 Milyar Dolar Olarak Belirledik (2)

– Resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan meclisinde yaptığı konuşmada, "Özbekistan ile ticaret hacmimiz geçen yıl yüzde 25 artarak 1.5 milyar dolara çıktı; 5.0 milyar dolar olarak yeni hedef belirledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Özbekistan meclisinde yaptığı konuşmada, iki ülke arasında bir yıl Türkiye, bir yıl Özbekistan olmak üzere gerçekleştirilecek olan çalışmaların dışişleri bakanlarının sekretaryasında yürütüleceğini duyurdu ve ekledi:

""İki ülke arasındaki iş birliğini ekonomiden savunma sanayisine, eğitimden kültüre, çevreden enerjiye ve tarımdan turizme her alanda daha da güçlendirmekte kararlıyız. Bugün imzaladığımız çok sayıdaki anlaşmayla ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirmiş olduk.

"Özbekistan'la aramızdaki ticaret hacmi 2017'de 1.2 milyar dolar iken, daha sonra 1.5 milyar dolara çıkmış bulunuyor ama şimdi önümüzde bir hedef var. Ticaret hacmini 5.0 milyar dolara çıkartacağız. Bugün 33 milyon nüfusu olan Özbekistan'la 80 milyon nüfusu olan Türkiye için bu zor değil, biz bunu başarırız.

" Ayrıca biz TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) olarak şu anda 60 milyon dolarlık bir yatırımı hedefliyoruz. Birçok alanda TİKA Özbekistan'da yatırımlarını Eylül, Ekim gibi başlatmış olacak.

"Özbekistan'ın Kırgızistan'la ve Tacikistan'la ilişkilerinin memnuniyet verici bir konuma gelmiş olması bizleri de mutlu etmiştir. Özbekistan'ın turizm sektörünü geliştirmesine verdiğimiz desteği arttıracağız. Bu konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanım da bizimle bu seyahatte beraber ve bu konuyla ilgili atacağımız adımlarla inanıyorum halklarımızın kaynaşması daha da artacak." - İstanbul