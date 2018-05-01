Özbekistan'da Türbeyi Ziyaret Eden Erdoğan, Kur'an-ı Kerim Okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ziyareti sırasında Buhara kentindeki Mir-i Arab Medresesi'ni ziyaret etti. Medresenin türbe kısmında İnfiar Suresi'ni okudu.

TÜRBE ZİYARETİNDE KURAN-I KERİM OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da Buhara kentindeki Mir-i Arab Medresesi'ni de ziyaret etti. Cumhurbaşkanı, burada bulunan türbe kısmında Kur'an-ı Kerim okudu.