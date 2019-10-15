Erdoğan, özbekistan cumhurbaşkanı mirziyoyev ile bir araya geldi

Erdoğan, özbekistan cumhurbaşkanı mirziyoyev ile bir araya geldi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'inci Zirvesi için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

15.10.2019 10:52
Erdoğan, özbekistan cumhurbaşkanı mirziyoyev ile bir araya geldi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'inci Zirvesi için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Görüşmede; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.


Kaynak: DHA
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