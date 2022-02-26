Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.