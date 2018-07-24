Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbek Mevkidaşı Şavkat Mirziyoyev Telefon Görüştü: Doğum Gününü Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile bugün telefonda görüştü. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in doğum gününü tebrik etti.

TELEFON GÖRÜŞMESİ AK PARTİ TBMM GRUP TOPLANTISINDAN ÖNCE GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in doğum gününü tebrik etti.

ERDOĞAN İKİLİ İLİŞKİLERİN DAHA DA GELİŞTİRİLMESİ TEATİSİNDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özbek mevkidaşına sağlık, huzur ve başarı dileklerini ilettiği görüşmede, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi hususunda görüş teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliğini her alanda güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da teyit ettikleri öğrenildi.